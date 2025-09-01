Почна судењето за екс-директорот на Геријатрија

Во скопскиот Кривичен суд почна судењето против поранешниот директор на Геријатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник, обвинети за примање поткуп. Парите што ги побарале требало да обезбедат место во установата за сместување на пациентка која била во тешка здравствена состојба. И двајцата обвинети на денешното рочиште рекоа дека не чувствуваат вина, кои се нивните аргументи?

Процесот го следи Анита Димитријевска – Велковска.