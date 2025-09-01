Дизел горивата поскапуваат за половина денар

Малопродажните цени на Еуродизел (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) од полноќ се зголемуваат за 0,50 денари по литар. Цените на бензините Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98 не се менуваат, соопшти Регулаторната комисија за енергетика.

Еуродизел БС (Д-Е V) ќе се продава за 68,50, а Екстра лесното 1 (ЕЛ-1) за 68,00 за литар.

За 0,128 денари поскапува Мазутот М-1 НС и еден килограм ќе чини 38,393 денари.