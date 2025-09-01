Висока делегација на Вооружените сили на Романија во официјална посета на македонската Армија

Висока делегација на Вооружените сили (ВС) на Романија, предводена од началникот на Генералштабот на ВС, генерал Ѓеоргита Влад, од утре, ќе престојува во официјална посета на Армијата на Република Северна Македонија.

По пречекот со високи воени почести во Генералштабот на Армијата, делегацијата од Романија ќе оствари средба со својот домаќин, началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сaшко Лафчиски.

Главни теми на средбата, како што стои во соопштението, ќе бидат процесот на трансформација на Армијата, учество на Армијата во меѓународни мисии, капацитетите за обука и вежби на армискиот полигон „Криволак“, можноста за билатерална соработка од областа на силите за специјални операции, заемна поддршка при исполнување на НАТО целите на способности и подобрување на интероперабилноста, како и други теми за унапредување на билатералната воена соработка помеѓу двете армии.

За време на посетата генералот Влад ќе оствари средба и со министерот за одбрана, Владо Мисајловски.