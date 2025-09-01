Поранешниот директор на Геријатрија не чувствува вина за примањето поткуп за болнички прием

Не сме се разбрале. Обвинението е големо недоразбирање, а заклучоците се избрзани. Вака одбраната на поранешниот директор на скопска Геријатрија, Мухсин Арифи и на неговиот колега, Блерим Амити, одговори на обвинувањата дека неговите клиенти побарале мито од 20 илјади евра за да згрижат тешко болна пациентка. Обвинетите не признаа вина, тврдат – кривично дело не сториле.

Обвинителството пак не мисли оти е недоразбирање, дотолку повеќе што дел од парите при апсењето се затекнати кај второобвинетиот. Жената што ги пријавила доставила докази дека првично и барале повеќе пари, но на крај се испазариле за сумата што е наведена во обвинението.

Во обвинението стои дека земањето на парите одело преку соработник на директорот, кој служел како параван за незаконити дејствија. Парите ги побарале од жена која ја познавале, а која со пациентката имала договор за доживотна издршка.

Анита Димитријевска – Велковска