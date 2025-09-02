Во Собранието уште две пленарки пред кампањата

Септември е последниот работен месец за пратениците пред кампањата за локалните избори. На двете пленарки, денеска и на 12-ти треба да се заокружат сите закони што се во процедура.

Нема да има нов обид за измени на Изборниот законик, а до изборите нема да се избере нов претседател на Антикорупциската комисија и Народен правобранител.

На последната итна седница не помина предлогот за измени на Изборниот законик по скратена постапка, поради недостиг на Бадентерово мнозинство.

Спикерот Гаши најави усвојување на декларација за фер и демократски избори, која најверојатно ќе се случи на 12-ти септември, откако претходно партиите ќе стават потпис на неа.