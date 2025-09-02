Комеморативна прошетка по повод 10 месеци од трагедијата во Нови Сад заврши во хаос

По комеморативната прошетката во Нови Сад по повод 10 месеци од трагедијата на Железничката станица, полицијата интервенираше кај Факултетот за спорт, користејќи палки и шок бомби. Студентите тврдат дека кампусот бил окупиран и дека акцијата била координирана. Според сведоштва и од видеата на социјалните мрежи се слушаат и топовски удари.

Илјадници граѓани синоќа се собраа и во Белград во сеќавање на 16-те жртви.