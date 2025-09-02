Намален бројот на работници во индустријата

Бројот на работниците во индустријата е намален за 3.8% во јули 2025 во однос на јули 2024 година, информираат од Државниот завод за статистика.

Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, се намалил за 2.4 %, во секторот Преработувачка индустрија за 4.0 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 0.5%.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во јули 2025 година, во однос на јули 2024 година, се намалил во групите Енергија за 1.9 %, Капитални производи за 8.8 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3.8 %, а се зголемил во групите Трајни производи за широка потрошувачка за 9.6 % и Интермедијарни производи, освен енергија за 0.3 %.

Бројот на работниците во индустријата во периодот јануари – јули 2025 година, во однос на периодот јануари – јули 2024 година, се намалил за 4.0 %.