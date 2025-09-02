Кремљ: Не е планирана средба Путин-Зеленски

Москва повторно ги намали надежите на Киев за лидерска средба додека тече двонеделниот рок даден од Трамп за Русија. Помошникот на Кремљ Ушаков изјави дека не е планирана средба Путин-Зеленски, ниту пак трилатерален состанок со Трамп. Додека украинскиот фронт продолжува да гори, перспективите за мир во Украина-тема на европските шефови на дипломатиите на самитот во Блед.

„Сите сакаат мир освен Русија. Мораме да одржиме трансатлантско единство, да извршиме притисок врз Русија и да ја поддржиме одбраната на Украина“, изјави Баиба Бразе, министер за надворешни работи на Латвија.