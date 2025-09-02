Номинален раст, а реален пад во трговијата со храна, пијалаци и тутун

Во јули 2025 година во однос на истиот месец од претходната година стапката на прометот во групата Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун номинално е зголемена за 7.2 %, а реално опаѓа за 0.4 %, соопшти Државниот завод за статистика.

Во трговијата на мало во јули 2025 година, во споредба со јули 2024 година, гледано по групи и класи, стапката на прометот во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун номинално е зголемена за 7.2 %, а реално опаѓа за 0.4 %,

Во Трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, прометот номинално опаѓа за 2.6 %, а реално за 6.6 %, во Трговијата на мало, освен трговија со горива номинално е зголемена за 2.4 %, а реално опаѓа за 3.4 % и Трговија на мало со автомобилски горива е зголемена реално за 2.2 %, а номинално опаѓа за 5.1 %.