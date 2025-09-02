Лишен од слобода возач од Кавадарци, возел 217 км на час на место каде што брзината е ограничена на 120

Вчера во 21:55 часот на автопат „Пријателство“, кај село Прдејци, гевгелиско, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Гевгелија го лишиле од слобода Д.Д.(25) од Кавадарци, информираат од МВР.

При контрола со радар, полициски службеници констатирале дека Д.Д. управувал патничко возило „БМВ“ со бугарски национални ознаки со брзина од 217 километри на час на место каде што максималната дозволена брзина е 120 километри на час.

За настанот бил запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија, а по документирање на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“, стои во соопштението.