Продолжен притворот за родителот кој физички нападна двајца малолетни фудбалери

Продолжен е притворот на 43- годишниот родител од Скопје, кој на 24-ти август на фудбалскиот натпревар на фудбалерите од генерација 2009-2010 година меѓу клубовите „Шкупи“ и „Брегалница“ на стадионот „Бело Брдо“ во Штип, физички напдна двајца малолетни фудбалери.

Од штипскиот суд потврдија дека на лицето А.А. од Скопје веќе му е продолжен притворот од 30 дена, по што по скратена постапка ќе следи и судење. Закажано е и судското рочиште во штипскиот Основен суд на 18-ти септември.

Обвинителството веднаш по настанот поведе и итна постапка против 43- годишниот родител за кривично дело – Насилство од член 386 став 4 во врска со став 3 и став 1 од Кривичниот законик.