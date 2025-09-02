Од утре попладне до петок нестабилно време со пороен дожд, грмежи и ветер

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, утре попладне, во текот на ноќта и во четврток времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, соопшти УХМР.

Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време (над 20 л/м2), засилен ветер (над 60 км/ч) и услови за изолирана појава на град.

Потоа следува период на претежно стабилно време со слаб до умерен северен ветер.

Во Скопје, утре претпладне ќе биде променливо облачно, а попладне нестабилно со пороен дожд.