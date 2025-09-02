Димовски бара објавување на документите на АНБ

Прислушувањето на АНБ не е удар врз мене и новинарите, туку врз демократијата и темелите на државата – порача премиерот Мицкоски. Лидерот на СДСМ со став – темелна истрага, наместо лов на вештерки. Ексдиректорот на АНБ, Димовски, повикува да се декласифицираат документите.

Игор Панов известува за реакциите по наводите за незаконско прислушување.