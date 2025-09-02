Интеграции
СДСМ со резолуција за црвените линии
02.09.2025 13:23
СДСМ до крајот на неделава во Собранието ќе ја достави работната верзија на декларацијата за црвените линии за евроинтеграциите...
СДСМ до крајот на неделава во Собранието ќе ја достави работната верзија на декларацијата за црвените линии за евроинтеграциите. Власта и опозицијата со различни позиции за пристапниот процес. Има ли детали што конкретно содржи документот и кои се ставовите на лидерот на СДСМ, Филипче и премиерот Мицкоски за процесот за членство во ЕУ?
Известува Миле А. Ристески