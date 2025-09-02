СДСМ со резолуција за црвените линии

СДСМ до крајот на неделава во Собранието ќе ја достави работната верзија на декларацијата за црвените линии за евроинтеграциите. Власта и опозицијата со различни позиции за пристапниот процес. Има ли детали што конкретно содржи документот и кои се ставовите на лидерот на СДСМ, Филипче и премиерот Мицкоски за процесот за членство во ЕУ?

Известува Миле А. Ристески