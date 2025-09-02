Студентското тело бара зголемување на субвенциите на студентскиот оброк

Субвенционираниот студентски оброк да се зголеми од 140 на 150 денари во 2026-тата година, бара Националното студентско тело. За нив моменталниот износ е недоволен, а со новото зголемување би се обезбедила поголема сигурност и поддршка на студентите во услови кога растат трошоците за живот.

Барањето за 10 денари повисока субвенција за оброк, според студентите е за да се усогласи со инфлациската стапка за две години.

Министерката Јанеска вели дека останува партнер на студентите и дека ќе се залага догодина студентите да добиваат повисока субвенција за студентскиот оброк.

Мерката за субвенциониран студентски оброк почна да се спроведува пред 5 години. Согласно законот еднаш годишно се прави усогласување по фискалната година.

Викторија Милевска