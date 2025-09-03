Собранието ќе ја продолжи работата по 67-та пленарна седница

Пратениците денес се очекува да ја продолжат својата работа на 67-та собраниска седница, на чиј распоред на дискусија остануваат уште четири законски предлози кои не се разгледани.

Членовите на законодавниот дом ќе треба да гласаат за Предлог-измените на Законот за исплата на плати, Законот за решавање банки и Законот за финансиски инструменти.

Исто така, на агендата на седницата е и Предлог-законот за средно полициско училиште, се вели во извештајот.