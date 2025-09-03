Приведени двајца турски државјани на Деве Баир, на увид приложиле фалсификувани зелени карти за возилата

Вчера во 20:10 часот и на 03.09.2025 во 00:10 часот на Граничен премин Деве Баир, на влез во државата, полициски службеници ги лишиле од слобода Ш.А.(46) и Џ.К.(39), двајцата од Република Турција, информираат од МВР.

При гранична проверка и контрола на товарно возило „Даф“ со полуприколка со турски национални ознаки, кое го управувал Ш.А., било констатирано дека меѓународните зелени карти, кои ги дал на увид, биле фалсификувани.

Исто така, при гранична проверка и контрола на товарното возило „Рено“ со турски национални ознаки, кое го управувал Џ.К., било констатирано дека на увид приложил фалсификувана зелена карта.

Тие биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението.