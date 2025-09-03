интеграции
Георгиев со писмо до ЕУ
03.09.2025 13:13
Шефот на бугарската дипломатија Георгиев со писмо до неговите колеги од земјите-членки на Европската унија дека не е можно да се промени договорениот европски консензус. Софија очекува Македонија да ги исполни своите обврски на патот за членство во ЕУ.
Известува Марина Стојанова-Тонева.