ВМРО-ДПМНЕ бара итна седница на Комисијата за надзор над АНБ и АР, за да се разгледаат сомнежите за незаконско постапување во Агенцијата. Неизвесно кој ќе ја свика.

СДСМ побара декласификација на сите документи за како што велат, јавноста да ја дознае вистината.

Миле Ристески известува за последните реакции на власта и опозицијата за наводите за незаконско прислушување.