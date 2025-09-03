Тошковски: Граѓаните заслужуваат полиција која ќе се грижи за нивната безбедност и благосостојба

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски заедно со раководството на министерството и полицијата учествуваше на семинар за професионалност и оперативна независност во рамки на проектот „Промоција на интегритет и добро управување во земјите на Западен Балкан“ под покровителство на Центарот за интегритет во одбранбениот сектор на Кралството Норвешка (CIDS). Главна цел е унапредување во менаџирањето на полицијата и безбедноста на граѓаните во насока на балансирање на професионализмот и оперативната независност со политичкото влијание и пристапи кои не се засновани на заслуги. Главната цел е дефинирање на стратешки комуникациски модел кој ја исполнува улогата на политички надзор на МВР врз полицијата, почитувајќи на нејзината независност.

„Секојдневно треба да се реформираме и унапредуваме со една јасна цел, градење на модерна европска полиција која ќе ја гарантира безбедноста и благосостојбата на сите свои граѓани, ќе се бори со сите видови криминал ослободена од било какви притисоци и влијанија“, потенцираше министерот Тошковски.