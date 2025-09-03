Состојбата со културното наследство во фокусот на посетата на министерот Љутков на Велес

Во рамките на посетата, Љутков ја посети манастирската црква „Св. Димитрија“, заштитено културно добро каде што се спроведуваат активности за истражување, конзервација и реставрација, кои во изминатиот период беа во застој.

Љутков го посети и Музејот на Велес, како и спомен-куќите на Јордан Хаџи Константинов-Џинот, на Кочо Рацин и на Васил Главинов, значајни личности кои се длабоко вградени во историјата на македонската култура, образование и општествена мисла.

„Од она што можев да видам е дека овие три спомен-куќи се во некоја кондиција, но реално ќе им биде потребно освежување и обновување. Затоа направивме увид и ќе направиме анализа што е тоа со што ќе може да се помогне во наредниот период. Целта ни е овие објекти да бидат достапни за јавноста и активно да придонесуваат за културниот живот на Велес“, рече Љутков.

Тој додаде дека во Музејот на Велес беше разгледана и можноста за континуирано отворање на спомен-куќите за посетители, како и начинот за нивно ефикасно стопанисување.

Дел од посетата беше и Куќата на Апасиеви, објект од традиционалната градска архитектура, кој во 2021 година е прогласен за културно наследство во опасност. Иако е изработен Основен проект за конзервација, реставрација и санација и е избран изведувач, поради одредени пречки, процесот е во застој. За таа цел ќе се изврши увид во моменталната состојба за да се создадат услови за продолжување на конзерваторско-реставраторските процеси за целосна заштита на објектот.

Министерството за култура и туризам останува посветено на заштитата и унапредувањето на културното наследство низ целата држава, како клучен дел од националниот идентитет и туристичкиот потенцијал.