Лимани: Наша заедничка заложба е општество во кое здравјето и социјалната заштита одат „рака под рака“

Стратегијата е дизајнирана за директно да ги поддржи националните здравствени цели, обврските за пристапување кон ЕУ и Глобалните цели за одржлив развој на Обединетите нации. Нејзината главна мисија е трансформација на здравствениот систем во одржлив, правичен и високоефикасен систем, со што повторно ќе се воспостави довербата на јавноста и ќе се подобрат здравствените резултати за сите граѓани.

Министерството за социјална политика, демографија и млади е едно од клучните министерства вклучено во креирањето и имплементацијата на Стратегијата, особено во делот на поддршка на младите и ранливите групи.

„Денес зборуваме за наша заедничка заложба, да изградиме општество во кое здравјето и социјалната заштита одат рака под рака. Нашите политики се насочени кон борба против сиромаштијата и социјалната исклученост, со јасна цел – никој не смее да биде изоставен“, истакна Лимани.

Тој потенцираше четири точки на делување со кои се опфаќаат: жртвите на насилство, на кои им е неопходна системска, професионална и достоинствена поддршка, постарите и лицата со попреченост и заложбите за развој на стандарди за интегрирана здравствено-социјална грижа, демографска политика фокусирана на семејствата и младите и унапредување на менталното здравје кое е приоритет во Стратегијата за млади.

„Ние водиме политики за луѓето, за мајката што се грижи сама за децата, за пензионерот во рурално село, за млад човек што се бори со анксиозност, за жената која се ослободила од насилство“, порача Лимани.

Тој заклучи дека покрај тоа што стратегијата ги отсликува националните приоритети, на овој начин се создава Меѓународен сојуз за правда, здравје и еднаквост.