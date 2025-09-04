Седница на Комисијата за надзор на тајните служби и декласификација

Случајот „АНБ“ и натаму во фокус на политичките случувања. Во Собранието и денеска не запираат предлозите како да се разреши случајот. По ВМРО-ДПМНЕ, и СДСМ бара итна седница на Комисијата за надзор на тајните служби, но и декласификација на документацијата.

Игор Панов известува од законодавниот дом.