Осум кардиохируршки интервенции под лупа

Доставени се осум случаи до Интерната комисија формирана по информациите за можни неправилности поврзани со дел од кардиохируршките интервенции, информираше министерот за здравство Азир Алиу на денешната прес-конференција. Министерството за здравство побара вонреден стручен надзор од Лекарската комора кој ќе биде во тек наредните денови.

Наташа Јанчиќ-Менковски ја следеше прес-конференцијата на Алиу.