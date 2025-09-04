Депонијата „Вардариште“ го загрозува здравјето на граѓаните

„Вардариште“ не им дава сон на жителите на Аеродром и Гази Баба. Откако полицијата поднесе кривична пријава против тројца за загрозување на животната средина, а обвинителството отвори истрага, граѓани се жалат дека депонијата повторно чадела во текот на ноќта. Лекари предупредуваат – токсичниот воздух е сериозен ризик по здравјето на населението.

Борис Грујоски известува од „Вардариште“.