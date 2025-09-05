Алиу: Вештачката интелигенција има голем потенцијал за унапредување на здравството

Министерот за здравство денес се обрати на Симпозиумот на лекарските комори од Централна и Источна Европа, кој се одржува во Скопје во организација на Лекарската комора на Република Северна Македонија каде присуствуваа претставниците од повеќе европски земји.

„Примената на вештачката интелигенција во здравството има навистина голем потенцијал за унапредување на здравствената заштита. Не помалку важна е и темата за планирање и управување со здравствениот кадар, бидејќи тој е најзначајниот ресурс во здравството“, истакна министерот Алиу.

Тој додаде дека очекува заклучоците од овој Симпозиум да имаат практична примена во иднината.

„Уверен сум дека овој симпозиум ќе придонесе за подобри услови за работа на лекарите и поквалитетно лекување за пациентите“, заклучи Алиу.