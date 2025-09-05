Во пресрет на локалните избори, партиите ги интензивираат активностите за откривање на кандидатите за градоначалници и советници.

Во движењето „ЗНАМ“ задоволство по најавата од владиниот партнер ВМРО-ДПМНЕ за поддршка уште во првиот круг за нивните кандидати за градоначалници на Куманово и на Општина Центар.

Левица предложи кандидати за градоначалници во шест скопски општини. За главниот град, партијата сè уште нема донесено конечна одлука.

Советничката листа на СДСМ во Град Скопје ќе ја предводи новинарката Катерина Цаневска. Досега партијата во речиси 60 општини номинираше кандидати за градоначалници.

Адутите ги открија и од ВМРО-ДПМНЕ, откако неделава објавија имиња на уште 16 градоначалници.

Игор Панов