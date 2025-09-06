Подготвени ли сме за 4-дневна работна недела?

Синдикатот и граѓаните со позитивен став, работодавците се против, а експертите анализираат за тоа дали Македонија може да има скратена работна недела. Сојузот на синдикатите децидно се залага за 35 работни часа неделно или четиридневно работно време. Бараат работодавците да ги зголемат условите за работа што ќе ја донесе посакуваната продуктивност. Стопанствениците, пак, се повикуваат токму на ниската продуктивност која не може да се носи со тој концепт.

Ниската продуктивност останува камен на сопнување.

Експертите бараат компаниите да вложат во модернизација, па и воведување вештачка интелигенција, а и за вложување во човечки потенцијал. Засега е неможна скратена работна недела.

Граѓаните со став за помало работно време.

Синдикатот не се откажува од скратена работна недела, ако се стремиме кон Европската унија.

Елизабета Митреска