Денеска нов „Марш на ангелите“

Денеска во Кочани ќе се одржи 21. Марш за ангелите, на семејствата на починатите во трагедијата во дискотеката „Пулс“. Протестниот марш ќе започне од 17 часот и 5 минути од Паркот на револуцијата, време кое симболично ја претставува задоцнетата институционална реакција.

Семејствата и пријателите на настраданите маршираат за правда за своите деца, а крајот на рутата ќе заврши пред зградата на Основниот суд и Обвинителство во Кочани.