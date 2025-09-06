Зголемени цени во угостителството

Македонија ја задржа традицијата за одлив на работна сила надвор од границите, во текот на летото. Ако пред 7 години приматот го имаше Малта, сега најатрактивна е Хрватска каде летово се вработиле повеќе од 12.000 македонски работници. Најчесто работа наоѓаат во угостителство. Во Србија, Црна Гора и Грција заминале на работа околу 4.000 лица, велат од агенциите за посредување на работа.

Бродските компании имаат стратегија за задржување на работниците, со напредување во кариерата. Почетната плата е 1.000 евра, но за неколку месеци може да порасне и до четири пати повеќе.

Крузерите се луксуз за оној што ќе се вработи, бидејќи таму има сопствено сместување, храна и други бенефити. Најголем од нив е платата која може да достигне и до 4.000 евра.

Недостигот на кадар ги зголемува цените во угостителството. Сопствениците велат дека кафулињата ги полнат странските туристи. За македонските граѓани, кафето станало луксуз.

Дека цените растат потврди и државната статистика. Според последните податоци услугата е поскапена за 4,9 проценти. Зголемување е забележано кај алкохолните и безалкохолните пијалаци.

Александра Спировска