Реакции за аферата со следење од АНБ

Во предвечерието на изборите се вжештуваат реакциите за можното незаконско следење на комуникациите на политичари, новинари, бизнисмени. ВМРО-ДПМНЕ бара Обвинителството да истражи по чиј налог бил следен актуелниот премиер, откако како што велат СДСМ јавно призна дека му ги следела комуникациите, но не нашла ништо спорно. И коалицискиот партнер Касами со реакција – имав чувство дека сме прислушувани, во јавност излегуваа информации кои беа тајни.

Откако Собранието за в среда ја закажа седницата на Комисијата за надзор врз работата на АНБ, а пратениците најавија посета на институцијата, од ДУИ побараа безбедносен сертификат да добие и претседателот на ова собраниско тело – Скендер Реџепи.

Социјалдемократите обвинуваат дека власта не сака да ги декласифицира документите, но и намерно ја саботира работата на надзорната собраниска комисија.

Обвинителството за организиран криминал и корупција ја почна предистрагата, а нивните истражители веќе ги проверуваат документите на АНБ. Оттаму најавија дека постапката ќе потрае поради обемноста и доверливоста на материјалот, но јавноста ќе биде известена за заклучоците од наодите.

Анита Димитријевска – Велковска