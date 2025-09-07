Сончево и топло со температура до 34 степени

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретки грмежи.

Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 16, а максималната ќе достигне од 27 до 34 степени.

Во Скопје, сончево и топло, попладне со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северен ветер.