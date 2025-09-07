Како да се заштитат шумите од потпалувачите?

Македонија трпи ненадоместливи штети од шумските пожари. Само лани изгореле преку 95 000 хектари што е колку за 10 години претходно. Опасноста не е одмината, па до 30 септември е продолжена забраната за движење низ шумите. Како да се заштитиме, ако речиси сите се подметнувани?

Голема контрола на шумската полиција и МВР, присуство во средините, предупредувања, зголемена шумарска служба, констатираат надлежните.

Граѓаните бараат ригорозни казни за потпалувачите.

Едукацијата и подигнувањето на свеста мора да се спроведуваат уште од младите. Да се вклучат и планинарите.

Опасноста од пожарите е речиси преку целата година. И мерките за заштита треба да траат 12 месеци.

Елизабета Митреска