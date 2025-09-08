Најавени нови протести во Белград и Нови Сад

За денеска студентите најавија протест пред Владата на Србија, судовите и Министерството за внатрешни работи под слоганот „Во понеделник се застанува“ и пораката дека „Индексот е посилен од пендрекот“.

Изминатиов викенд во протестите беа регистрирани инциденти. Во Нови Сад се уапсени над 40 лица, повредени 13 полицајци и поголем број граѓани.

Студентите обвинија дека инцидентите биле режирани, а дека постапките на полицијата биле однапред испланирани, а не реакција на настаните.