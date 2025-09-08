Честитка за Денот на независноста од американскиот државен секретар, Марко Рубио

Во име на Соединетите Американски Држави, честитки за Денот на независноста и 30 години од дипломатските односи меѓу Македонија и САД, од државниот секретар Марко Рубио.

Соединетите Американски Држави остануваат посветени на продлабочување на нашата соработка за зајакнување на колективната безбедност, борбата против транснационалните закани и промовирање на просперитет што создава работни места, наведува Рубио во честитката.