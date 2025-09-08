„Од сон до реалност, за вечност“- 34 години од осамостојувањето

Македонија одбележува 34 години независна и суверена држава.

Македонската телевизија врши директен пренос од свечената академија „Од сон до реалност, за вечност“, која се одржува во Македонската филхармонија, а на која обраќање ќе има премиерот Христијан Мицкоски.

Преносот може да го следите на следниот линк: