Втората по големина економија во Европската Унија, Франција пред нова политичка неизвесност. Актуелниот премиер Франсоа Бајру се соочува со гласање на доверба во парламентот.

Националното собрание од 577 пратеници закажа вонредната. Земјата ризикува го изгуби својот трет премиер за 12 месеци.

74-годишниот Бајру сам повика на гласање за доверба во обид да обезбеди поддршка за намалување на јавниот долг во услови на штрајкови и несогласувања во поделеното Собрание.