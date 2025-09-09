Филипче во работна посета на Франција

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, денеска е во еднодневна работна посета на Франција, информираат од партијата.

Во рамки на посетата, Филипче ќе одржи средба со пратеничката и потпретседателка на групата за пријателство Франција - Северна Македонија во француското Собрание, Лилиана Танги.

Филипче ќе одржи средба со шефот на Канцеларијата за соседство, проширување и одбрана при Генералниот секретаријат за европски прашања, Жозеф Жустиниани.

За време на работната посета во Париз, Филипче ќе има состанок со директорот за Континентална Европа при Министерството за Европа и надворешни работи, Брис Рокфеј, и со специјалниот претставник за Балканот, Рене Троказ.

Воедно, Филипче ќе има средба и со Бенжамин Куто, истражувач при Институтот „Жак Делор“.

Во фокусот на средбите ќе биде спроведувањето на реформската агенда и моменталниот статус на евроинтеграцискиот процес на Македонија, стои во соопштението на СДСМ.