Запалени владини згради и резиденции на политичари во Непал

Премиерот на Непал, Оли поднесе оставка по ескалирачките протести против краткотрајната забрана за социјалните мрежи во земјата и растечките критики за корупција во владата. И покрај оставката десетици илјади демонстранти останаа на улиците, блокираа патишта и палеа владини згради и резиденции, а некои министри беа евакуирани со воени хеликоптери.

Претседателот ја прифати оставката на премиерот и го назначи да води привремена влада, додека не се формира нова. Армијата повика на смиреност и дијалог.

Забраната на социјалните мрежи воведена на 4 септември, беше укината денеска, но протестите продолжија поради гневот од смртните случаи откако ден претходно полицијата отвори оган врз толпа млади луѓе во главниот град Катманду, при што загинаа 19 лица.