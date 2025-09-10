Четири активни пожари, два под контрола, 23 изгаснати

Во изминатото деноноќие на територијата на државата се евидентирани 29 пожари на отворен простор. Од нив, четири се активни, два се под контрола, а 23 се изгаснати.

Активни пожари има во Липково, Гази Баба, Студеничани и два во Струга, каде што гори ниска и висока шума, ниска вегетација и депонија. Под контрола се пожарите во Берово и Струмица.

Надлежните служби се на терен и интервенираат за локализирање и гаснење на огнените стихии.