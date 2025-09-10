Советот за безбедност на ОН на итна седница по израелскиот напад во Катар

Реакции и осуди по израелскиот воздушен напад врз делегацијата на Хамас во Доха која се собра да разговара за најновиот предлог за прекин на огнот во Газа. Катар чинот го нарече државен тероризам. Го обвини Нетанјаху за дестабилизација на регионот и повикаа на заедничка регионална реакција. Потврдија дека од САД добиле предупредување – но, 10 минути по нападот.

„Зборуваме за држава-медијатор која официјално е домаќин на преговорите. Според кои етички стандарди е ова прифатливо? Дали на светот му е потребна појасна порака од оваа? Кој ја затвора вратата кон мирот?“, изјави шеикот Мохамед Ал Тани, премиер и министер за надворешни работи на Катар.

Од Брисел порака – израелскиот напад е кршење на меѓународното право и територијалниот интегритет на Катар, но и ризик од натамошна ескалација на насилството во регионот.

Советот за безбедност на ОН на итна седница. Идната претседателка на генерално собрание на ОН, Бербок, повика на воздржаност.

„Ескалацијата е очигледно загрижувачка, ги повикувам сите страни да покажат максимална воздржаност. Не ни требаат поголеми тензии во регионот, туку засилени дипломатски напори“, порача Аналена Бербок, претседател на 80-то Генерално собрание на ОН.

Таргетирањето на лидерите на Хамас во Катар е целосно оправдано и нарачано по терористичкиот напад во Ерусалим, вели Нетанјаху.

„Ја преземаме одговорноста за оваа акција. Таа може да ја отвори вратата за крај на војната во Газа. Израел го прифати предлог на Трамп со итно ослободување на сите заложници. Доколку биде прифатен од Хамас, војната може да заврши веднаш“, истакна израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху.

Вашингтон оцени дека нападот не придонесува за мир. Трамп го критикуваше Нетанјаху.

„Не сум воодушевен од целата ситуација. Сакаме заложниците да ни се вратат, но не сме воодушевени од начинот на кој се случи тоа. Навистина сме незадоволни поради ова, од секој аспект“, изјави американскиот претседател, Доналд Трамп.

Египет бара Израел да сноси одговорност. Алжир и Иран го нарекоа нападот кукавички терористички чин.

„Оваа ароганција нема да постигне безбедност и стабилност за Израел, туку целосно му докажува на светот дека Израел нема волја и желба да постигне политичко решение или прекин на огнот“, изјави Бадр Абделати, министер за надворешни работи на Египет.

„Ги повикуваме Советот за безбедност на ОН и целата меѓународна заедница да преземат итни мерки за да го спречат израелскиот режим да врши натамошни злосторства во Газа“, порача Абас Арагчи, министер за надворешни работи на Иран.

Хамас соопшти дека во израелскиот напад во Доха загинале шест лица загинале, но преговарачкиот тим, вклучувајќи го и главниот преговарач Халил ал Хаја, преживеал. Според Хамас, целта бил обид за атентат и доказ дека Израел не сака мировен договор.

Бојана Крстевски