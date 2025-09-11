Приведени двајца крадци од гостиварско

Вчера во 15:20 часот, полициски службеници од ОВР Гостивар го лишија од слобода Ш.Н.(38) од с. Дебреше, гостиварско поради основано сомнение дека сторил кривично дело „кражба“, односно дека на 03.04.2025 одзел мотоцикл „хонда“ сопственост на Б.И.(63) од Гостивар, информираат од МВР.

На 10.09.2025 во 17:00 часот во с. Чегране, гостиварско, полициски службеници од Полициското одделение Чегране го лишија од слобода Н.С.(44) од с. Чегране поради основано сомнение дека сторил кривично дело „кражба“, односно дека на 07.09.2025 одзел неколку грла добиток од М.М.(40) од с. Добридол.

Тие се задржани во полициска станица и по документирање на случајот ќе им биде изготвена соодветна пријава, стои во соопштението.