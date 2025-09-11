Средба на Сиљановска-Давкова со јапонската амбасадорка Сецуко Кавахара

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска ја прими јапонската амбасадорка Сецуко Кавахара, која ѝ ја предаде честитката од Неговото Величество Нарухито, Император на Јапонија, упатена по повод 8 Септември-Денот на независноста.

Сиљановска-Давкова се заблагодари за срдечните желби, оценувајќи ги како израз на трајното пријателство и заемното почитување меѓу двете држави.

Амбасадорката информираше за успешното учество на земјава на Осака ЕКСПО 2025 и изрази воодушевување од културно-уметничката програма со којашто бевме претставени пред јапонската јавност на Денот на независноста.

Соговорничките се согласија дека познатите оперски уметници Ана и Игор Дурловски со камерниот оркестар „Ајга“, џез-гитаристот Владимир Василевски – Четкар, како Кирил Џајковски и неговиот бенд, автентично ја претставија македонската култура, традиција и модерна уметност.

Според обете, одличната посетеност на македонскиот павиљон на ЕКСПО 2025 е доказ за потенцијалот којшто го имаме, како туристичка дестинација со богато културно, историско и природно наследство.

Реафирмирајќи ја важноста на културната дипломатија, Сиљановска-Давковка изрази задоволство од вниманието што го привлекла изложбата посветена на јапонскиот архитект Кензо Танге и неговиот план за реконструкција на Скопје по земјотресот во 1963 година. Таа го поздрави и интересот и посетата на македонскиот павиљон од страна на учениците од средното училиште „Таканава“ во Токио кои го изучуваат македонскиот јазик.

Претседателката се заблагодари за севкупната поддршка и донации од Јапонија и изрази подготвеност за натамошно градење на пријателските врски и продолжување на соработката во рамки на меѓународните организации.

Осврнувајќи се на актуелните случувања на глобално ниво, соговорничките се согласија дека е потребно итно и длабоко реформирање на ОН, заради јакнење на мултилатерализмот за справување со реалните глобални предизвици.