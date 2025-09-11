Нов протест поради депонијата „Вардариште“

Попладнево во Аеродром, нов протест со барање итно решение за депонијата „Вардариште“. Жителите се жалат дека дишат токсичен воздух, особено по вчерашната критична ноќ кога загадувањето беше алармантно.

Присутните на протестот ги потсетија надлежните дека треба посериозно да пристапат кон решавање на овој проблем.