Поранешниот претседател на Бразил, Болсонаро, осуден за обид за државен удар

Врховниот суд на Бразил го осуди поранешниот претседател Жаир Болсонаро на 27 години затвор за обид за државен удар и водење вооружена криминална организација.

70-годишниот Болсонаро е обвинет дека водел заговор против неговиот левичарски ривал Лула да Силва по поразот на изборите во 2022 година. Болсонаро е во домашен притвор од почетокот на август, а за негово ослободување се залага и претседателот Трамп кој воведе царини за Бразил од 50 насто.