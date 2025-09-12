ВМРО-ДПМНЕ: Декларација за Македонија на граѓаните

Формализирана коалицијата „Твоја Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која заеднички ќе настапи на локалните избори. „Ова е потврда дека се обединуваме околу заедничка платформа што подразбира обезбедување на иднина и напредок“, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

Известува Игор Панов