Политика
ВМРО-ДПМНЕ: Декларација за Македонија на граѓаните
12.09.2025 13:24
Формализирана коалицијата „Твоја Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која заеднички ќе настапи на локалните избори. „Ова е потврда дека се обединуваме околу заедничка платформа што подразбира обезбедување на иднина и напредок“, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.
Известува Игор Панов