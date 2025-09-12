Коалицијата „Твоја Македонија“ ќе настапи заеднички на изборите, СДСМ досега објави 64 кандидати за градоначалници

Формализирана коалицијата „Твоја Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ составена од 25 партии, што заеднички ќе настапи на претстојните локални избори.

Премиерот Мицкоски вели, како коалиција имаат со што да излезат пред граѓаните, со она што е направено во изминатите четири години во општините и она што е направено во изминатите 15 години откако се централна власт. Ќе се обидеме да направиме разлика меѓу оние седум години, кога ДУИ и СДСМ беа во владата, и овие четири години, кога оваа коалиција управуваше со најголемиот дел од општините и оваа коалиција која управува сега со владата во Македонија“, вели претседателот на владејачката партија. Лидерите од коалицијата „Твоја Македонија“ усвоија и „Декларација за Македонија на граѓаните и општини што создаваат иднина“.

Мицкоски очекува кампања во која ќе изобилуваат шпекулации, конструкции, подметнувања, невистини од страна на опозицијата и нејзините малкумина поддржувачи.

СДСМ во Кочани ќе трча со свој кандидат за градоначалник, различен од натпартскиот за којшто застана ВМРО-ДПМНЕ. На седницата на извршниот одбор на партијата се потврдени уште четири кандидатури. За кандидат за градоначалник на Кочани е предложен Игор Христов, за Илинден Жика Стојановски, за Шуто Оризари е Едис Хасан и за Долнени, Исуф Синани. Сдсм досега објави 64 кандидати за градоначалници.

„Сите се луѓе со интегритет, докажани кадри со желба за работа и јасна визија за развој на своите општини“, велат социјалдемократите.