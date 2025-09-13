Инфлацијата е забавена, потребни се долгорочни мерки

Инфлацијата е со забавено темпо, но сè уште е висока и не смее да се остави сама од себе да се намали. Македонската зависи од глобалната економија и секое превирање скапо нè чини. Потребна е будност и паралелно да се работи на подолгорочни мерки, сметаат и експертите и бизнис секторот.

Поттикнување на домашното производство и домашната конкурентност и забрзана битка со сивата економија. Административните мерки не даваат резултати, сметаат од прилепската регионална стопанска комора.

Граѓаните велат дека не може да се носат со скапотијата и бараат мерки.

Владата очекува инфлацијата да се намали до три проценти, но не најавува интервенции.

Елизабета Митреска