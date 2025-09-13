До крајот на годината германската „Брејнчајлд“ го отвора новиот погон во Жабени
Во Индустриската зона „Жабени“ германската „Брејнчајлд“ го отвора новиот погон за софистицирана спортска опрема за водни ветропловни спортови. Тука ќе се произведува и новиот производ „кајт“ или спортското крило за скијање на вода и е револуционерен производ во оваа специфична индустрија …
Она што се најавуваше веќе се реализира. До крајот на годината во индустриската зона Жабени германската компанија „Брејнчајлд“ го отвора новиот погон. Произведената спортска опрема за водни и ветропловни спортови оттука ќе патува до светските пазари на германскиот инвеститор кој во Македонија работи над три години. Бети Дрогришка беше првовработена. Вели работата е динамична и интересна.
Во оваа прва фаза ќе бидат вработени близу 200 нови работници, со втората инвестициска фаза уште толку.
Од менаџментот велат дека се задоволни од интересот, но и дека работаат на сопствени подготовки кога е во прашање новиот кадар. Производната палета е широка, но сепак фокусот е ставен на „кајтот“, спортското платно за скијање на вода.
Раководството вели дека сегашниот погон сместен во една од халите на некогашниот гигант „Битолатекс“ нема да се затвори и тука ќе работи одделот за планирање и развој.
Стевче Митревски