Пожар во фабрика го обви Скопје во црн чад

Стравотен пожар во фабрика за електронски отпад во Трубарево. Противпожарните екипи со часови се борат со огната стихија. Се гасне и со авион и со хеликоптери. Буквално од сите делови на метрополата се гледа големиот црн чад.

Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување вели – ова е хибриден напад. На што Ангелов ги темели ваквите тврдења, известува Ана Јосифоска.